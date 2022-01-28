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Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Новости. Общество
22:00, 28 Января 2022
фото: © Сергей Карпов / Архив ИТАР-ТАСС

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Президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь пожизненное лишение свободы будет распространяться на: педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14); случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России появятся соответствующие поправки.

Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.

Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.

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