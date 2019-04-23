"Баренц Групп" приглашает 18 мая на День открытых дверей в ЖК "Свиристель" на Кукковке

Строительная компания "Баренц Групп" приглашает всех желающих на День открытых дверей.

Будет продемонстрирован новый экологически чистый район нашего города! Детские площадки, удобные парковки, тихие и комфортные дворы. Все это Вы сможете увидеть 18 мая с 11.00 до 14.00.

Вас будут рады видеть в ЖК "Свиристель" на Кукковке, рядом с новым гипермаркетом "Лента".

В программе:

- экскурсии по новым планировкам от "Баренц Групп" (мы продемонстрируем квартиру с чистовой отделкой и с отделкой под ключ, чтобы Вы могли выбрать для себя более удобный вариант);

- знакомство с новым ультрасовременным домом, подробные консультации и выгодные предложения;

- консультации специалистов компании (мы поможем разобраться в ипотечных программах и программах рассрочек платежей);

- анимационная программа для Ваших детей (Пока взрослые занятs, детей будут развлекать веселый аниматоры).

Удобные программы приобретения квартир:

- ипотечные каникулы (льготные платежи до ввода дома в эксплуатацию);

- подача заявки на ипотеку у специалистов (возможность подать заявку на ипотеку в этот же день);

- первый взнос – 0 рублей;

- зачет Вашей недвижимости много другое!

Вас ждут 18 мая, в субботу с 11.00 до 14.00 в ЖК "Свиристель" по адресу: ул. Генерала Судакова, 11.

Информация по телефону 331-447, на сайте barenz.group или в соцсетях "Баренц Групп" в VK и Instagram.

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