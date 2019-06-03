"Баренц Групп" возвращает деньги новоселам

При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.

"Баренц Групп" предлагает выгодные условия для приобретения недвижимости, благодаря эффективности, ответственному подходу, новейшим технологиями.

При покупке квартиры в ЖК "Иволга" Вы можете вернуть часть потраченных на жилье средств в качестве кэшбэка. На рынке недвижимости этот вид акций – в новинку: кэшбэк при покупке квартиры стал набирать популярность. Компания "Баренц Групп", осваивая новые горизонты, решила порадовать своих клиентов этим нововведением, которое станет приятным дополнением к приобретению жилья.

Получить кэшбэк можно на 4 этапе строительства. Вы сами вправе выбрать наиболее подходящий для себя вид возврата денег.

Подробнее о кэшбеке и ЖК "Иволга" читайте в материале.

На правах рекламы