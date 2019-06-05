Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию

Алибасов получил сильный ожог пищевода.

Артист выпил жидкость из стакана, который стоял на столе. Бари Каримович думал, что это вода и сделал глоток. Однако в емкости находилось средство для прочистки труб. Продюсеру вызвали скорую помощь, пишет Cosmopolitan.

Медики отправили его в институт имени Склифосовского. Там музыканта поместили в реанимацию.

Сын артиста, Бари Алибасов-младший, подтвердил, что его отец по ошибке выпил химикат и сейчас находится в больнице. По его словам, врачи сделали всё необходимое, и жизни музыканта ничего не угрожает.

Врачи оценивают состояние продюсера как тяжелое. Медики диагностировали у Бари Алибасова ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей.