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Новости. Общество
19:10, 05 Июня 2019
фото: Бари Алибасов в НИИ им. Склифосовского / Пресс-служба

Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию

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Алибасов получил сильный ожог пищевода.

Артист выпил жидкость из стакана, который стоял на столе. Бари Каримович думал, что это вода и сделал глоток. Однако в емкости находилось средство для прочистки труб. Продюсеру вызвали скорую помощь, пишет Cosmopolitan.

Медики отправили его в институт имени Склифосовского. Там музыканта поместили в реанимацию.

Сын артиста, Бари Алибасов-младший, подтвердил, что его отец по ошибке выпил химикат и сейчас находится в больнице. По его словам, врачи сделали всё необходимое, и жизни музыканта ничего не угрожает. 

Врачи оценивают состояние продюсера как тяжелое. Медики диагностировали у Бари Алибасова ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-05 20:14:31
Наши люди. Стакан, стол, жидкость... дальше всё на рефлексах...
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