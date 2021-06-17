Батюшка благословил инвалидов из отделения временного проживания в Петрозаводске

Настоятель Православного прихода храма пророка Илии, отец Михаил Васильев провел благостную встречу в петрозаводском отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Духовник Сестричества милосердия, отец Михаил побывал в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии. Он побеседовал с подопечными отделения, совершил молебен, благословил пожилых людей. Две женщины из отделения приняли крещение, сообщается в паблике Центра.

Как отметили в центре, пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья. Они часто нуждаются в психологической поддержке. Общение с батюшкой углубляет их знания о православии – вере, культуре, традициях, ценностях, а также заметно улучшает эмоциональное состояние.