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Батюшка благословил инвалидов из отделения временного проживания в Петрозаводске

Новости. Общество
16:56, 18 Июня 2021
фото: © ГБУ СО «КЦСОН РК»

Настоятель Православного прихода храма пророка Илии, отец Михаил Васильев провел благостную встречу в петрозаводском отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Духовник Сестричества милосердия, отец Михаил побывал в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии. Он побеседовал с подопечными отделения, совершил молебен, благословил пожилых людей. Две женщины из отделения приняли крещение, сообщается в паблике Центра.

Как отметили в центре, пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья. Они часто нуждаются в психологической поддержке. Общение с батюшкой углубляет их знания о православии – вере, культуре, традициях, ценностях, а также заметно улучшает эмоциональное состояние.

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