Базанков обвинил конкурентов в том, что они загадили предвыборными листовками с его изображением весь Петрозаводск

Бывший кандидат в Госдуму от Карелии Денис Базанков начал очищать Петрозаводск от предвыборного мусора, заявив, что сам плакаты и листовки, которые висят на помойках и столбах, не изготавливал.

«В период избирательной кампании город был частично обезображен якобы моими наклейками и плакатами. Кому-то очень хотелось, чтобы я собрал весь негатив на себя. Конкуренты в прямом смысле слова загадили все, что можно, изготовив агитацию, аналогичную моей. Что ж пусть это будет на их совести. Те, кто знает меня лично, с уверенностью подтвердят мои слова: «Я, тот кто всю свою жизнь за чистоту и порядок во всех смыслах». Моя задача держать обещания и следовать поставленной цели. А она сегодня одна - навести порядок и убрать город за тех, кто так его не любит», - написал телеведущий Денис Базанков на своей странице в соцсети.

По словам Базанкова, вместе со сторонниками они «уже начали очищать Петрозаводск от предвыборного мусора и даже от того, что вовсе не имеет отношение ко мне и нашей партии».

«Мы не так быстро, как хотелось бы, но верно идëм к решению проблемы. Выборы прошли, но я не отказываюсь от своих слов - я наведу порядок».

Напомним, ранее в соцсетях жители Петрозаводска обвинили телеведущего Дениса Базанкова в том, что его предвыборными листовками загажен Петрозаводск. Они наклеены повсюду - на столбах, стенах зданий и даже на мусорных площадках и контейнерах.