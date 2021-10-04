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Базанков обвинил конкурентов в том, что они загадили предвыборными листовками с его изображением весь Петрозаводск

Новости. Политика
07:25, 04 Октября 2021
фото: страница Дениса Базанкова в ВК

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Бывший кандидат в Госдуму от Карелии Денис Базанков начал очищать Петрозаводск от предвыборного мусора, заявив, что сам плакаты и листовки, которые висят на помойках и столбах, не изготавливал.

«В период избирательной кампании город был частично обезображен якобы моими наклейками и плакатами. Кому-то очень хотелось, чтобы я собрал весь негатив на себя. Конкуренты в прямом смысле слова загадили все, что можно, изготовив агитацию, аналогичную моей. Что ж пусть это будет на их совести. Те, кто знает меня лично, с уверенностью подтвердят мои слова: «Я, тот кто всю свою жизнь за чистоту и порядок во всех смыслах». Моя задача держать обещания и следовать поставленной цели. А она сегодня одна - навести порядок и убрать город за тех, кто так его не любит», - написал телеведущий Денис Базанков на своей странице в соцсети.

По словам Базанкова, вместе со сторонниками они «уже начали очищать Петрозаводск от предвыборного мусора и даже от того, что вовсе не имеет отношение ко мне и нашей партии».

«Мы не так быстро, как хотелось бы, но верно идëм к решению проблемы. Выборы прошли, но я не отказываюсь от своих слов - я наведу порядок».

Напомним, ранее в соцсетях жители Петрозаводска обвинили телеведущего Дениса Базанкова в том, что его предвыборными листовками загажен Петрозаводск. Они наклеены повсюду - на столбах, стенах зданий и даже на мусорных площадках и контейнерах.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-04 12:07:21
Отличная идея была у Александра Лукьянова...
После утверждения нового состава депутатов Петросовета, они дружно выходят на субботник и чистят город от всей предвыборной агитации. Вне зависимости своей или чужой.
Никакие сказки про "врагов", "иноагентов" и "черный пиар," не учитываются.
mobikk
2021-10-04 09:52:25
Конечно не САМ. Для того и типографии есть.
Антон
2021-10-04 09:09:05
Типичные либералы. Чуть что - так это не мы в штаны наделали, это нам туда недоброжелатели фекалий подкинули. Согласен с недовольством фактом заклеивания всего города их "творчеством". По-хорошему, конечно, надо провести журналистское расследование о том, кто заказчик этих бумажек и какой тираж - благо, размещать информацию об этом обязывает закон. Мое мнение: рпсс заказала все до единого, но в таком случае об этом не напишут.
Козьма
2021-10-04 09:05:01
Не видел , Пивненко , Хейфица , Болдырева на огромных плакатах видел , его нет .
Любка
2021-10-04 08:34:57
Пусть языком вылизывает
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