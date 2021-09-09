Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Художник из Якутии написал картину под впечатлением от лесных пожаров
13.09.2021 18:40
Сохраним Карелию зеленой!
13.09.2021 17:34
Умер заслуженный журналист Карелии
Сегодня 07:15
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети 2
Сегодня 06:40
Приставы в Карелии выставили на торги квартиры, землю должников
Сегодня 12:20
Назначен новый руководитель завода «Петрозаводскмаш» 1
Сегодня 10:30
Выборы: прийти и проголосовать
Сегодня 13:31

Базу телефонных номеров жителей Карелии без разрешения использует один из кандидатов на выборах

Новости. Политика
16:00, 14 Сентября 2021
фото: © unsplash

Новости партнеров

Карельским избирателям поступают телефонные звонки в виде рекламного спама с голосом одного из кандидатов в Госдуму от Карелии.

Когда раздается звонок, на экране высвечивается неизвестный мобильный номер, и если абонент отвечает на сигнал, то слышит запись голоса кандидата. Он сообщает свои имя и фамилию и рассказывает об участии в выборах.

Те, кто пытается перезвонить на определившийся номер, слышат в ответ сообщение о том, что «абонент временно недоступен».

Такая схема рекламного спама часто используется в коммерческих целях и трактуется антимонопольной службой как нарушение закона о рекламе. Согласно этому закону, «не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки)». За это правонарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-09-14 16:14:44
Кого ? Опять Пивненко ???))) :)
karelets
2021-09-14 16:50:07
Изя, к гадалке не ходи :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»