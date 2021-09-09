Базу телефонных номеров жителей Карелии без разрешения использует один из кандидатов на выборах

Карельским избирателям поступают телефонные звонки в виде рекламного спама с голосом одного из кандидатов в Госдуму от Карелии.

Когда раздается звонок, на экране высвечивается неизвестный мобильный номер, и если абонент отвечает на сигнал, то слышит запись голоса кандидата. Он сообщает свои имя и фамилию и рассказывает об участии в выборах.

Те, кто пытается перезвонить на определившийся номер, слышат в ответ сообщение о том, что «абонент временно недоступен».

Такая схема рекламного спама часто используется в коммерческих целях и трактуется антимонопольной службой как нарушение закона о рекламе. Согласно этому закону, «не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки)». За это правонарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа.