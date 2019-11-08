BBQ-паб с собственной коптильней и фан-зоной открылся центре Петрозаводска

В пабе на улице Красной вас ждет сочное мясо, бильярд и футбол.

BBQ Park открылся 1 ноября в центре Петрозаводска. Изюминкой заведения является собственная коптильня, которая позволяет контролировать технологию приготовления на каждом этапе: от приема сырого охлажденного мяса до подачи готового блюда на стол.

Для вас приготовят свиные ребра, рваную свинину, колбасы, курицу, утку и техасский брискет. Брискет – это отруб из большой и малой грудных мышц, снятых с ребер. При длительном копчении, в течение 10-12 часов, мясо становится особенно сочным.

Гостей приглашают на обеды и предлагают широкий ассортимент бизнес-ланчей, которые можно комбинировать самостоятельно.

В дополнение к мясу можно заказать охлажденный напиток "с градусом".

В пабе рады видеть любителей футбола, хоккея и бильярда. Уютный интерьер разбавляет фан-зона с проектором для спортивных онлайн-трансляций. С расписанием матчей можно ознакомиться в паблике "BBQ Park".

Собирайте друзей, бронируйте стол – трансляции будут не только интересными, но и вкусными.

Для желающих поиграть установлены бильярдные столы, "русский" и "пул", с новым сукном.

Меломанов приглашают провести теплые, спокойные вечера в сопровождении живой инструментальной музыки. Ближайший вечер запланирован на субботу, 9 ноября, в 19.00.

Приходите BBQ Park на ул. Красной, 10, 3 этаж. Забронировать столик и получить всю интересующую информацию можно по телефону 220-320, а также в соцсетях: "ВКонтакте" и Instagram.

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