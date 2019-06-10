Бедняков в России будут выявлять автоматически

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, пишет РИА Новости.

Его цель, по словам Дроздова, – снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов.

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.