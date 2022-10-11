Беговая дорожка с биологической обратной связью появилась в детской больнице в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Глава Минздрава Карелии рассказал об уникальном новшестве в Городской детской больнице.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о новом приобретении в Городской детской больнице. Там по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» поступила беговая дорожка с биологической обратной связью «Орторент». Она установлена в центре медицинской реабилитации для детей.

«Это комплексная система реабилитации, которая позволяет лечащему врачу устанавливать программу тренировки пациента и использовать для занятий лечебной физкультурой, возобновления навыков ходьбы, упражнений для развития равновесия и для кардиотренировок», — сообщил Михаил Охлопков.

По словам министра, оборудование стоимостью более 2 миллионов рублей было приобретено на средства федерального бюджета.