Бельчонок из Карелии стал звездой Инстаграма (ВИДЕО)

Житель Карелии спас бельчонка и завел ему аккаунт в Инстаграме.

Житель села Кончезеро Игорь Гришин подобрал в лесу травмированного бельчонка, выходил его и завел ему аккаунт в популярной соцсети. Эту трогательную историю рассказали наши коллеги на карельском телевидении.

Бельчонок живет в специальном домике, сделанном из шкафа. Там есть спальное место, кладовка и колесо для бега. Чиппи любит тыквенные семечки, грецкие орехи и фрукты. Грызун ходит на прогулки вместе с хозяином. Однажды убежал в лес, но через час вернулся. У Чиппи много фотографий и видео-роликов, которые забавляют подписчиков.