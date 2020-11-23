Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 362 1
Сегодня 09:00
Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин 17 классов и 26 детсадовских групп из-за ОРВИ
Сегодня 10:53
Карелия попала в число самых заразных регионов России по коронавирусу 30
Сегодня 06:40
Митрополит Карельский Константин: "Наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью" 13
Сегодня 15:50
С Нового года на все продаваемые в России смартфоны установят отечественные приложения 2
23.11.2020 22:00
Коронавирус повлиял на себестоимость перевозки пассажиров в троллейбусах Петрозаводска
Сегодня 15:12

Белка наелась забродивших груш и опьянела (ВИДЕО)

Новости. Общество
21:30, 24 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

В американском городе Инвер-Гров-Хайтс, штат Миннесота, белка наелась забродивших груш и опьянела.

Видео, снятое очевидцами, пишет "Лента.ру".

Кейтлин Морлок рассказала, что в пятницу, 20 ноября, перебирала продукты в холодильнике и нашла старый пакет с грушами. Она не стала их выбрасывать, а положила пару плодов в миску для ее домашнего поросенка Гамлета. "Я не знала, что он оставил одну грушу на улице под столом, пока не заметила маленькую рыжую белку", — объяснила американка.

На ее глазах грызун схватил грушу и скрылся на дереве. Американка высыпала оставшиеся груши в миску и выставила перед домом. На следующий день белка вернулась и стала странно себя вести. "Пока она ела, ее заносило назад. Только тогда я задумалась, что груши могли забродить", — вспоминает она.

Морлок выбросила испорченные груши и наполнила миску для белки кукурузой и зерном. На кадрах видно, как грызун стоит на деревянном табурете и шатается. Он едва не падает на спину, но удерживает равновесие. Под конец видео белка ухватилась за край миски, чтобы не упасть.

Автор ролика уточнила, что на следующий день белка пришла в себя.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»