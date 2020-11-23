В американском городе Инвер-Гров-Хайтс, штат Миннесота, белка наелась забродивших груш и опьянела.

Видео, снятое очевидцами, пишет "Лента.ру".

Кейтлин Морлок рассказала, что в пятницу, 20 ноября, перебирала продукты в холодильнике и нашла старый пакет с грушами. Она не стала их выбрасывать, а положила пару плодов в миску для ее домашнего поросенка Гамлета. "Я не знала, что он оставил одну грушу на улице под столом, пока не заметила маленькую рыжую белку", — объяснила американка.

На ее глазах грызун схватил грушу и скрылся на дереве. Американка высыпала оставшиеся груши в миску и выставила перед домом. На следующий день белка вернулась и стала странно себя вести. "Пока она ела, ее заносило назад. Только тогда я задумалась, что груши могли забродить", — вспоминает она.

Морлок выбросила испорченные груши и наполнила миску для белки кукурузой и зерном. На кадрах видно, как грызун стоит на деревянном табурете и шатается. Он едва не падает на спину, но удерживает равновесие. Под конец видео белка ухватилась за край миски, чтобы не упасть.

Автор ролика уточнила, что на следующий день белка пришла в себя.