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Беломорчанин попался в Петрозаводске на краже губки для обуви

Новости. Происшествия
11:25, 22 Марта 2021
фото: © freepik.com
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В выходные росгвардейцы дважды выезжали в один из гипермаркетов карельской столицы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии днем 20 марта поступила информация о сработке сигнала тревоги в одном из гипермаркетов Петрозаводска. На месте росгвардейцы выяснили, что 39-летний житель Беломорска взял с прилавка губку для чистки обуви, продукты питания и спиртное, спрятал в карманы и прошел мимо кассы, не оплатив.

Днем позже в этом же гипермаркете на попытке кражи товара попалась 54-летняя петрозаводчанка. Сумма ущерба превысила одну тысячу рублей.

Нарушителей задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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Роман Ромааан
2021-03-22 11:32:53
Ух тЫ!! Ну ничего себе НОВОСТЬ! На первую полосу её!
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