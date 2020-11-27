Белуга отказался отвечать на вопросы об уголовном деле, сославшись на тест на коронавирус

Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания по уголовному делу о даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Об этом сообщили в окружении Белуги и источники в правоохранительных органах. Предприниматель не стал отвечать на вопросы, которые ему задавали в ходе допросов.

Также он отказался давать комментарии и корреспонденту "Столицы на Онего", которому удалось дозвониться до предпринимателя.

"Сейчас у меня берут мазки на ковид, и я не могу разговаривать. Позвоните, пожалуйста, через час", - ответил он.

На все последующие звонки предприниматель не ответил.

Тем не менее, существуют определенные версии, какие претензии могут быть к Белуге у правоохранительных органов. Об этом читайте здесь.