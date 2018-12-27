Бензин в Петрозаводске продолжает дешеветь

Бензин и дизтопливо в Петрозаводске за 1,5 месяца подешевели на рубль за литр.

Стоимость одного литра основных марок бензина и дизельного топлива в столице Карелии снизилась почти на рубль по сравнению с началом ноября, когда начало действовать соглашение правительства с оптовыми поставщиками нефтепродуктов.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата о потребительских ценах на товары и услуги по состоянию на 24 декабря.

Подробнее о том, как упала цена, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".