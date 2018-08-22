Бесплатный ночной киносеанс устроят в "Премьере"

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Отечественные фильмы покажут в Петрозаводске 25 августа в рамках акции "Ночь кино".
Так, в 20.00 начнется фильм "Последний богатырь" (12+) о приключениях обычного парня Ивана из Москвы в фантастической стране Белогорье, в 22.20 – фантастический фильм "Рубеж" (12+), в 00.20 – приключенческий военно-исторический фильм "Танки" (12+).
Вход на киносеансы свободный по бесплатным билетам.
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