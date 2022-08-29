Бесплатный семинар в Петрозаводске для самозанятых, ИП и малого бизнеса: «Как выиграть тендер и стать поставщиком крупнейших заказчиков» (12+)

22 сентября в Петрозаводске состоится семинар для поставщиков, которые хотят начать работать с крупнейшими федеральными компаниями.
На мероприятии выступят представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики (ПАО «Интер РАО», АО «Евросибэнерго»), общественные объединения предпринимателей, представители электронных торговых площадок (ЭТП), а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.
Во время семинара практикующие эксперты расскажут об основных аспектах законодательства в сфере закупок, ответят на вопросы о нюансах участия в тендерах крупнейших государственных корпораций и разберут сложности, которые могут возникать во время участия в закупках.
В программе:
Участие в семинаре – отличная возможность узнать об особенностях госзакупок, правилах участия и заключения договоров. Приглашенные эксперты поделятся полезными и практически-применимыми советами по развитию бизнеса с учетом текущих экономических условий, а также ответят на все вопросы предпринимателей.
Организатор мероприятия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке Правительства Республики Карелия.
После семинара участники получат:
Мероприятие состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гюллинга, д. 11. Конференц-зал АО «Корпорация развития Республики Карелия»
Дата и время: 22 сентября 2022 с 10:00 до 13:00 (регистрация участников с 09:00 до 10:00)
Необходима регистрация на сайте: семинар-мсп.рф
Участие бесплатно. Количество мест ограничено.
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