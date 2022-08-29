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Бесплатный семинар в Петрозаводске для самозанятых, ИП и малого бизнеса: «Как выиграть тендер и стать поставщиком крупнейших заказчиков» (12+)

Новости. Общество
08:30, 20 Сентября 2022

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22 сентября в Петрозаводске состоится семинар для поставщиков, которые хотят начать работать с крупнейшими федеральными компаниями.

На мероприятии выступят представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики (ПАО «Интер РАО», АО «Евросибэнерго»), общественные объединения предпринимателей, представители электронных торговых площадок (ЭТП), а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.

Во время семинара практикующие эксперты расскажут об основных аспектах законодательства в сфере закупок, ответят на вопросы о нюансах участия в тендерах крупнейших государственных корпораций и разберут сложности, которые могут возникать во время участия в закупках.

В программе:

  • Как самозанятым и МСП получить доступ к закупкам крупнейших заказчиков;
  • Финансовая поддержка АО «МСП Банк» – на что могут рассчитывать самозанятые и МСП;
  • Цены постоянно меняются, как внести изменения в уже заключенный договор и не работать в минус;
  • Частые ошибки участников закупок, примеры из административной и судебной практики;
  • Классические ошибки новичков при участии в закупках, как их избежать;
  • Сессия вопросов и ответов с крупнейшими заказчиками;
  • Сессия вопросов и ответов с ЭТП;
  • Рекомендации поставщикам, которые не могут выполнить обязательства по контракту/договору
  • Антисанкционные меры в закупках
  • Импортозамещение в закупках
  • Продажи через электронные магазины

Участие в семинаре – отличная возможность узнать об особенностях госзакупок, правилах участия и заключения договоров. Приглашенные эксперты поделятся полезными и практически-применимыми советами по развитию бизнеса с учетом текущих экономических условий, а также ответят на все вопросы предпринимателей.

Организатор мероприятия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке Правительства Республики Карелия.

После семинара участники получат:

  • Презентации всех спикеров
  • Личные рекомендации по поиску подходящих закупок и участию в них
  • Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций
  • Бесплатный доступ к онлайн-курсу “Основы участия в закупках”
  • Электронный сертификат участника (для получения укажите полное ФИО при регистрации)

Мероприятие состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гюллинга, д. 11. Конференц-зал АО «Корпорация развития Республики Карелия»

Дата и время: 22 сентября 2022 с 10:00 до 13:00 (регистрация участников с 09:00 до 10:00)

Необходима регистрация на сайте: семинар-мсп.рф  

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.

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