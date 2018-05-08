Бессмертный полк автошколы "Престиж" также пройдет по улицам Петрозаводска в общей колонне

Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 томичей.

Успех акции превзошел все ожидания, и теперь шествия проводятся не только по всей России, но и по всему миру.

Сотрудники автошколы "Престиж" ежегодно активно участвуют в шествии, пойдут с колонной и в этом году.

Чтобы поддержать акцию, мы разместили на сайте автошколы "Престиж" свой взвод Бессмертного полка, составленный из родственников сотрудников автошколы (prestizh.onego.ru). Это еще одно напоминание о тех, кто защитил мир от коричневой чумы, о тех, кого мы помним.

Бывает, что в судьбе одного человека отражается история всей страны. Андрей Николаевич Белотелов – практикующий врач. Он обучает учеников автошколы "Престиж" оказанию первой помощи. У него богатая биография: когда-то он в составе сводного отряда милиции служил в горячих точках – Чечне и Дагестане, стоял у истоков МЧС, работал в реанимации. У отца и деда Андрея Николаевича жизнь была не менее насыщенной и героической. Дед по материнской линии, Яков Павлович Фирябников, с 1916 по 1918 годы служил на легендарном крейсере "Аврора", был большевиком, участвовал в штурме Зимнего дворца. Отец – Николай Александрович Белотелов (1921-1990), в годы Великой Отечественной войны служил на Северном флоте. Родом он был из села Пурех Нижегородской области. Восьмилетним ребенком переехал с семьёй в Чкаловск, в 1939 году окончил школу, поступил в Горьковский инженерно-строительный институт, но через два месяца его призвали на службу во флот. Николай прошел обучение в спецшколе и был направлен в разведотдел Северного флота.

Когда началась война, Николай Александрович был членом разведгруппы отряда особого назначения Северного флота. В задачу разведчиков входило наблюдать за действиями противника и особенно - за переходами кораблей. Также они проникали в тыл врага, нападали на штабы и узлы связи, взрывали склады и собирали информацию. Самым трудным было захватить "языка", да еще сделать это тихо, не привлекая внимания врага. Николай Александрович рассказывал, как его с боевыми товарищами не раз сбрасывали с парашютами во вражеский тыл на территорию Норвегии. Разведчик брал с собой только самое необходимое: оружие с минимальным количеством боезапаса, рацию с комплектом питания, снегоступы и продовольствие. Вот отрывок из его воспоминаний, написанных после войны.

"Парашюты, которыми мы пользовались в годы войны, были рассчитаны на груз только в 80 килограммов, поэтому приходилось экономить, особенно на продовольствии. Мы брали лишь по пять плиток шоколада, по пачке печенья и по банке сгущеного молока. Вот с таким запасом и действовали мы длительное время. Потом у нас кончилось продовольствие, но после нескольких дней голода нам повезло, когда одному из разведчиков удалось убить лису. Мы долго питались мороженым мясом, делая из него строганину. Продолжая работать, мы были все время в движении. Против нас враги использовали поисковые группы с собаками, специальные службы пеленговали работу рации. Как только мы отправляли радиограмму, тот район немедленно окружали, и разведчикам приходилось снова уходить за десятки километров...".

Рейды в тылу врага проходили без единого выстрела, что считалось "высшим пилотажем". По наведению разведгруппы было потоплено в море более десяти вражеских единиц транспорта и боевых кораблей. В 1944 году Николай Александрович закончил курсы управления контрразведки "Смерш".

В 1944-1946 годах служил в штабе Северного флота. А в сентябре 1945 года женился на Лидии Яковлевне, которая работала там секретарем. Ее мать, Васса Федоровна, в 1942 году была эвакуирована в Мурманск из блокадного Ленинграда вместе с двумя дочерьми.

Николай Белотелов закончил войну в звании капитан-лейтенанта. Окончил Ленинградский юридический институт. С 1985 года был председателем Верховного суда Карельской АССР. Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Советского Заполярья", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За боевые заслуги", орденом Отечественной войны.

С Днем Победы, люди!

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