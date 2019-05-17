Бездомные собаки с Чукотки стали ездовыми в Карелии

В чукотском городе Билибино на дальневосточном гектаре уже почти три года работает приют для животных. Волонтеры узнали, какони выхаживают подопечных, объясняют горожанам правила обращения с бездомными собаками, и как брошенные псы стали ездовыми в Карелии.

Автономная некоммерческая организация Центр помощи безнадзорным животным "Уголок надежды" располагается на территории бывшего дачного хозяйства. Эти земли оформлены по программе дальневосточного гектара, пишет dv.land.

Специфика работы центра на Чукотке состоит в том, что люди, уезжая с севера, бросают своих крупных собак. Сейчас на попечении добровольцев находится 67 питомцев.

За время работы приюта волонтёры передали новым хозяевам более 50 животных. Работники приюта отслеживают судьбу питомца в течение года. Новые владельцы обязаны связываться с волонтёрами, предоставлять им фото и видеоотчеты. Если животное передают кому-то ещё, волонтёры тоже должны об этом знать. Организаторы "Уголка надежды" держат связь со многими частными приютами страны, стараясь набираться опыта и обмениваться с коллегами полезными практиками.

Постоянно в приюте работает девять человек. Они кормят и ухаживают, остальные участвуют в акциях "Уголка надежды" и помогают финансово (изначально центр был открыт на средства организаторов). В приюте есть хозяйственные постройки, домик для ветеринарного обслуживания, клетки и вольеры, завезённые по зимникам в контейнерах с большой земли.

Вольеры необходимы для содержания довольно крупных собак различных помесей — от всевозможных видов лаек до смеси кавказских овчарок с водолазами. Для питомцев построены тёплые будки с двойными засыпными стенами. Местная администрация помогла с подключением приюта к электросетям.

Поскольку у волонтёров нет своего транспорта, они вынуждены добираться до приюта на такси. В день волонтёры могут воспользоваться услугами перевозчика до пяти раз. Они доставляют туда до 100 килограммов груза ежедневно.

Сейчас добровольцы планируют организовать фотовыставку "Живое счастье", чтобы рассказать горожанам о своих питомцах и пристроить их в добрые руки. По словам организатора приюта Елены Веселовой, билибинские "беспризорники" уже успели побывать моделями для календарей, выпущенных к году собаки. Некоторые горожане покупали сувенирную продукцию по цене выше объявленной стоимости. Вырученные деньги пошли на покупку продуктов для питомцев и лекарств.

Ещё зоозащитники хотят открыть гостиницу для животных, выручка от которой пойдёт на поддержку бездомных четвероногих.

Волонтёры вспоминают опыт своих коллег из поселка Беринговский, которым удалось пристроить питомцев за несколько тысяч километров. Десять собак отправились в специальный питомник неподалеку от Петрозаводска, а после обучения лучшие из них попадут на службу в Арктические войска России. Жительница Беринговского связалась с известным путешественником и организатором гонок на собачьих упряжках Виктором Симоновым, а правительства Чукотки и Карелии помогли вывезти "беспризорников" дальше на север. Сейчас новички уже встали в упряжку с более опытными собаками, которые в 2013 году участвовали в экспедиции Фёдора Конюхова до Северного полюса.

Сейчас на связь с волонтёрами из Билибино вышли горожане, готовые тренировать и их питомцев. Для этого авторы проекта уже заказали упряжку и нарты, и в следующем сезоне занятия с молодыми собаками начнутся.