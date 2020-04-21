Бездомных Петрозаводска в Пасху порадовали яйцами и бичпакетами

Работа социального центра "Попечение" приостановлена из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса.

В воскресенье, 19 апреля, готовый обед для бездомных передали в центр "Другая жизнь".

Все, кто пришел к традиционному времени кормления к храму, получили макароны быстрого приготовления и вареные яйца, сообщается в паблике социального центра "Попечение".

"Мы по-прежнему не можем возобновить кормление бездомных в стандартном режиме и очень признательны всем, кто, несмотря на сложные времена, помогает нам организовать помощь бездомным", – написали в соцсети.

Ранее сообщалось, что бездомные в Петрозаводске голодают из-за режима самоизоляции.