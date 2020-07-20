Бездомный кот помог супружеской паре разбогатеть

В американском городе Флоренс, штат Кентукки, супруги разбогатели благодаря бездомному коту.

Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на UPI.

Супруги рассказали, что последние три года они подкармливают бродячего кота. Каждый раз, когда супруги заходят в супермаркет за кошачьим кормом, они берут два билета мгновенной лотереи.

Во время очередного похода в магазин муж и жена купили пару билетов Payday общей стоимостью десять долларов (около 700 рублей) и сорвали джекпот – 50 тысяч долларов (3,6 млн рублей).

Победительница отметила, что они позаботились о бездомном животном, и добро вернулось к ним. Супруги не уточнили, на что они собираются потратить денежный приз.