Бездушие или хулиганство: в Петрозаводске испортили скамейки в парке

Вандалы испортили скамейки в парке в Петрозаводске.

Как сообщила местная жительница в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», неизвестные злоумышленники разрушили скамейки в парке рядом с улицей Антикайнена.

«А ведь в парке многие любят гулять и приятно было посидеть на скамеечках, но теперь увы и ах. Вот что теперь от них осталось», — пишет автор поста.

Она также выразила сожаление по поводу такого поведения и призвала жителей бережнее относиться к городскому имуществу. По ее мнению, вандалами могли быть подростки. «Очень стыдно за наше будущее», ━ отметила жительница.