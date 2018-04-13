"Библионочь" в Петрозаводске пройдет в этом году 21 апреля

Ежегодный фестиваль чтения "Библионочь" в 2018 году пройдет в Карелии седьмой раз.

21 апреля участников "Библионочи" в Национальной библиотеке Карелии ждут не только уникальные книги и тайны подземных хранилищ, но и художественное слово в новом прочтении, воплощенное в искусстве – живописи, музыке, театре.

Тема приближающейся "Библионочи" — "Магия книги".