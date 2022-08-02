Библиотеки Петрозаводска пригласили всех желающих проверить знания о Карелии

Онлайн-викторина пройдет в рамках акции «Летние чтения» в муниципальных библиотеках Петрозаводска.
Как рассказали в администрации Петрозаводска, в рамках ежегодной акции «Летние чтения» в муниципальных библиотеках Петрозаводска пройдет онлайн-викторина «Наш край Карелией зовется».
Все желающие смогут проверить свои знания об истории, культуре и природе республики, а также расширить свой кругозор.
Вопросы викторины размещены на сайте Централизованной библиотечной системы Петрозаводска.
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