Билеты на поезда и самолеты резко подорожали в Карелии

Стоимость билетов на поезда и самолеты в Карелии за месяц выросла на 10-20%.

Это следует из данных Карелиястата о потребительских ценах за июнь.

По сравнению с маем проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подорожал на 20%, а в фирменном поезде – на 19%.

Цены на билеты в купейных вагонах нефирменного поезда дальнего следования выросли за месяц на 15%, а в фирменном – на 12,9%.

Стоимость авиаперелета в салоне экономического класса увеличилась на 10,6%.