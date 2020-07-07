Бизнес-ланч из фермерских продуктов доставят в офис

А хотите бизнес-ланч не просто вкусный, но полезный, приготовленный из натуральных фермерских продуктов? Заказать такой можно в интернет-магазине "Сделано в Карелии".

8 и 9 июля при заказе домашнего обеда из фермерских продуктов компания "Карельская марка" в подарок подготовила компот из сухофруктов и калитку!

Меню

8 июля в меню сборная солянка, гуляш из говядины + пюре или греча на выбор. Стоимость обеда 250 рублей.

Дополнительно можно заказать салат из капусты, свежего огурца, кукурузы и зелени за 50 рублей.

9 июля в меню борщ, отбивная из свинины и пюре.

Дополнительно можно заказать крабовый салат за 50 рублей.

Заказы принимаются в интернет-магазине "Сделано в Карелии": Ждём вас!

Будьте сытыми и здоровыми!

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