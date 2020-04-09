Бизнес находится на пороге катастрофы из-за коронавируса, считает депутат в Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова заявила, что власть не продемонстрировала готовность оказать реальную помощь республиканским предпринимателям.

Депутат Слабунова поделилась тревожным прогнозом относительно перспектив развития бизнеса во время распространения коронавирусной инфекции.

"Малый и средний бизнес каждого региона и страны в целом находятся на пороге катастрофы. Предприниматели пытаются достучаться до власти и ждут быстрых и действенных мер для того, чтобы минимизировать убойную силу свалившейся беды. Стучатся во все двери", - написала Эмилия Слабунова.

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