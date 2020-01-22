Бизнес-омбудсмен начнет свой второй срок с борьбы за сохранение сельской торговли в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сегодня заручилась согласием парламента на переназначение на второй срок и назвала свои главный задачи на этот период.

Одной из главных проблем, решение которой требует вмешательства бизнес-омбусмена, она назвала введение обязательной маркировки товаров и изменение системы налогообложения малого и среднего бизнеса.

"Сейчас идет эта работа, чтобы торговый бизнес, особенно в сельской местности смог преодолеть, в спокойном деловом режиме пройти этот переходный период и остаться на рынке", - сообщила Гнетова после голосования в парламенте.

Какие угрозы для торговли увидела бизнес-омбудсмен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".