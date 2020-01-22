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Бизнес-омбудсмен начнет свой второй срок с борьбы за сохранение сельской торговли в Карелии

Новости. Экономика
14:50, 23 Января 2020
фото: Столица на Онего
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сегодня заручилась согласием парламента на переназначение на второй срок и назвала свои главный задачи на этот период.

Одной из главных проблем, решение которой требует вмешательства бизнес-омбусмена, она назвала введение обязательной маркировки товаров и изменение системы налогообложения малого и среднего бизнеса.

"Сейчас идет эта работа, чтобы торговый бизнес, особенно в сельской местности смог преодолеть, в спокойном деловом режиме пройти этот переходный период и остаться на рынке", - сообщила Гнетова после голосования в парламенте.

Какие угрозы для торговли увидела бизнес-омбудсмен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-01-23 15:17:32
Борьба - это вид спорта, а торговля это сражение. И вообще Карелия устала от бесполезных бабулек на бесполезных должностях.
Саныч
2020-01-23 16:18:52
новый, ты сегодня такой умный, образованный, такие обоснованные и всеобъемлющие комментарии даешь, просто удивительно. Снова похмелился?
Гость
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