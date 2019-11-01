Бизнес-омбудсмен в Карелии дала рекомендации, как подготовиться к налоговым новшествам

В 2020 и 2021 годах вступят в силу изменения в налоговом законодательстве, которые затронут миллионы российских предпринимателей.

Некоторые новшества позволят снизить административную нагрузку на бизнес, другие могут стать "головной болью" для предпринимателей.

Разъяснения изменений в законодательстве и рекомендации бизнесу подготовила бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".