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Бизнес-омбудсмен в Карелии разъяснила условия эксперимента по жалобам на надзорные органы

Новости. Политика
11:09, 12 Августа 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения об условиях эксперимента, который позволит бизнесу обжаловать решения контрольных и надзорных органов через портал госуслуг.

Такую возможность дает постановление правительством Российской Федерации "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц".

Этот документ пока касается только МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

 

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-12 12:14:22
Ну и много жалоб поступило? Попробуй пожалуйся,потом проверками замучают.
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