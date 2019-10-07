Бизнес-омбудсмен в РК объяснила, почему чиновники не хотят мириться с предпринимателями до суда

фото: Официальная страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Эффективность работы органов исполнительной власти по улучшению бизнес-климата следует оценивать по объему бюджетных средства, потраченных на суды против предпринимателей.

Ввести такой критерий в систему оценки работы чиновников предложила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Это предложение она обосновала на круглом столе в Верховном суде республики по проблемам, препятствующим эффективному внедрению примирительных процедур.

Почему примирительные процедуры пока не стали общей практикой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".