Бизнес в Карелии "кредитуется" за счет бюджета, считает Грищенков

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет Карелии с начала года сократилась на 76,8 млрд. рублей и по состоянию на 1 июня достигла 1,1 млрд рублей.

Об этом на заседании правительства сообщил и.о. министра финансов республики Александр Грищенков.

"Наиболее крупные суммы недоимки - по НДФЛ, налогу на прибыль, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, транспортному налогу. Снижение недоимки в основном произошло за счет ее снижения по одному источнику - транспортному налогу с физических лиц", - сказал Грищенков.

По его словам, отдельные предприятия не перечисляют НДФЛ, удержанный с выплаченной зарплаты, в течение нескольких месяцев.

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