Бизнесмен из Прионежья обратился за помощью к Парфенчикову

В Карелии проходит очередной День единого приема граждан, в Петрозаводске к чиновникам правительства записались 324 человека, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, предприниматель Вячеслав Горбачев в течение нескольких лет не может решить земельный вопрос с руководством Прионежского района, из-за чего тормозится реализация его проекта в сфере туризма.

Статус участков, которые ему были выделены, изменился, и он не может размещать на них объекты капитального строительства. Д

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение: до 30 апреля заместителю премьер-министра по вопросам экономики Дмитрию Родионову, министру имущественных и земельных отношений Сергею Щебекину с участием представителей прокуратуры и органов местного самоуправления Прионежья провести координационное совещание и выработать "дорожную карту".