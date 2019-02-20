Бизнесмен, победивший в аукционе по продаже аварийного здания, подал жалобу на мэрию Петрозаводска

Индивидуальный предприниматель Никита Бокарев, ставший победителем аукциона по продаже муниципального здания в Петрозаводске, подал жалобу в УФАС на администрацию города.

За полуразрушенное, признанное аварийным здание на Березовой аллее он согласился заплатить 21,7 млн рублей.

УФАС приостановило заключение контракта и потребовала от администрации Петрозаводска предоставить ряд документов. В их числе все заявки на участие в аукционе, протоколы вскрытия конвертов с заявками, протоколы оценки и сопоставления заявок, иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.

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