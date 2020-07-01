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Бизнесмены Карелии жалуются, что банки не дают им льготные кредиты

Новости. Экономика
12:23, 02 Июля 2020
фото: Ведомости/ТАСС Автор: Евгений Разумный
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Елена Гнетова заявила о получении жалоб от бизнесменов на отказы в выдаче кредитов под 2%.

Елена Гнетова на своей странице в соцсети рассказала о жалобах предпринимателей, которые не смогли получить кредитные средства на льготных основаниях.

"Уполномоченным по защите прав предпринимателей республики Карелия также получены жалобы от субъектов бизнеса региона на отказы в выдаче кредитных ресурсов под 2% без пояснений причин отказов", - сообщила бизнес-омбудсмен.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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