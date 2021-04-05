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Бизнесу доплатят из бюджета за трудоустройство безработных: реакция Союза работодателей Карелии

Новости. Экономика
14:27, 06 Апреля 2021
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Программа выплаты бюджетных субсидий работодателям для компенсации затрат на трудоустройство безработных ориентирована, в основном, на малый и средний бизнес, считает глава Союза работодателей Карелии Александр Сафронов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24. Карелия", комментируя новую федеральную программу "субсидированного найма".  Работодатели независимо от формы собственности предприятий смогут получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в агентствах занятости в качестве безработных до 1 января 2021 года. За каждого принятого на работу сотрудника работодатель получит сумму, равную трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент.

"Документ этот, конечно, своевременный. Это абсолютно точно. Конечно, он носит более целевой характер для предприятий, которые в большей степени работают в сфере услуг… Для малого и среднего бизнеса, я считаю, что это очень правильный документ…", - сказал Сафронов.

Управление труда и занятости республики надеется заинтересовать и крупный бизнес - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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