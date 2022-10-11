Дефицит бюджета Карелии превысил 1,6 млрд рублей

По итогам 9 месяцев дефицит республиканской казны составил 1,6 млрд рублей, сообщили в Минфине Карелии.

По итогам исполнения бюджета республики за январь - сентябрь 2022 года доходы составили 54,1 млрд рублей, расходы - почти 55,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 1,6 млрд рублей, сообщили в Минфине Карелии.



При этом, когда в конце прошлого года принимали бюджет на ближайшие 12 месяцев, в законе был прописан профицит региональной казны на сумму более миллиарда рублей.



Больше всего денег из бюджета власти тратят на социальную сферу - 60,1% или 33,5 млрд рублей. Объем расходов на транспортную отрасль и дорожное хозяйство составил 7,1 млрд, на агропромышленный комплекс – 858,1 млн рублей, лесное хозяйство – 888,3 млн рублей, ЖКХ – 5,7 млрд рублей.

Государственный долг Карелии к 1 октября составил 21,3 млрд рублей.