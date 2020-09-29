Бюджет Карелии не досчитался миллиардов из-за последствий коронавируса

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за январь-август 2020 года составили 16,4 млрд рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это следует из материалов министерства финансов об исполнении регионального бюджета.

Больше всего на сокращение доходов повлияло уменьшение поступлений от налога на прибыль организаций – в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате казна не досчиталась около 3 млрд рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".