Бюджет Карелии недосчитался лесных платежей

Поступления платы от лесопользователей сократились в республике на 2%.

В первой половине 2020 года в бюджет Карелии поступило около 471 миллиона рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом поступления лесных платежей в карельскую казну сократились на 2%.

По данным республиканского министерства финансов, годовой план по сбору этого вида доходов за минувшие 6 месяцев оказался выполнен на 49%. В нынешнем году в Карелии рассчитывают собрать лесных платежей на 959 миллионов.