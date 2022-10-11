Бюджет медицинского страхования в Карелии вырос на треть миллиарда рублей

Федеральное правительство выделило дополнительные средства фонду обязательного медстрахования Карелии, сообщил министр Михаил Охлопков.

Фонд обязательного медицинского страхования Карелии получил дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета. Территориальный ФОМС пополнили деньгами на сумму 324 млн рублей.



«Правительство Российской Федерации оценило эффективную работу по управлению бюджетом здравоохранения Карелии, в том числе по ОМС, и поддержало регион, а также те меры, которые мы принимали для обеспечения жителей республики качественной и доступной медицинской помощью. Правительство выделило нашей республике дополнительные трансферты на оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования – более 324 млн рублей», - рассказал на своей странице в социальной сети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



По его словам, это позволит и дальше оказывать медицинскую помощь в стабильном режиме.