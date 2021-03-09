Бюджет России хотят пополнять за счет блогеров

Федеральные чиновники предложили обязать иностранные интернет-платформы выплачивать налоги за доходы российских блогеров от рекламы в соцсетях.

Такая инициатива, как пишут "Ведомости", изложена в плане развития информационных технологий в России, подготовленном министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры заработали в России около 18 миллиардов рублей.

Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге, цитируют документ "Ведомости". Как ожидается. такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет. Исполнителями проекта назначены, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В этих ведомствах на запросы "Ведомостей" не ответили. А в пресс-службе Минцифры отказались от комментариев, указав, что документ неактуален.