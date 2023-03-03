Благотворительному фонду для бездомных животных передали помещение в центре Петрозаводска

В Минимущества Карелии рассказали о взаимодействии с зоозащитниками.
Как рассказали в Минимущества Карелии, еще в конце 2022 года министерство установило рабочее взаимодействие с Благотворительным фондом помощи бездомным животным «Рекс».
Уже в 2023 году министерство передавало в приюты еду для животных, а недавно прошла встреча замминистра Дмитрия Кипрушева с руководителем Фонда Александрой Суховой.
Согласно действующей в Карелии мере поддержки, социально ориентированные некоммерческие организации могут получать республиканское имущество на безвозмездной основе.
Получил помещение для офиса и Фонд «Рекс». Остановились на офисе на Шотмана, 13 — там зоозащитники будут принимать корм и ветошь, а также проводить встречи и мероприятия с волонтерами.
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