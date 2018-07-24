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Новости. Общество
16:04, 24 Июля 2018

Благоустройство велодорожки на Древлянке-8 идет полным ходом

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Подрядная организация отчиталась о ходе строительства велодорожки в районе.

За историей новой велопешеходной дорожки "Тропа Ивана Царевича" следит, наверное, весь Петрозаводск. Активные работы по ее благоустройству начались месяц назад. Подрядная организация ООО "Карелподряд" обещает, что уже 22 августа велосипедисты и пешеходы смогут опробовать новый маршрут.

За ходом работ приезжала смотреть целая делегация, среди которой были представители администрации, компании "Чистый город" и, конечно же, инициативные жители, воплотившие проект в жизнь. Подрядная организация отчиталась об уже проведенных работах: частично отсыпана дорожка на территории Древлянки-8 от дома №1 до дома №17, проведена подготовка территории от дома №17 до жилого комплекса "Каскад", подготовлены участки для дренажных труб и основание пруда.

Были названы ближайшие работы. Через неделю уже полностью будет проложена вся дорожка (она будет вторично отсыпана), установлен мост в районе дома №1, отсыпана тропа до "Лягушки".  Кроме того, в тех местах, где у домов собиралась вода из леса, будут проложены ливневые трубы.

Многих жителей волновала судьба существующего Утиного пруда, который находится вдоль велопешеходной дорожки. Благоустроители заверили, что его не будут осушать, ни одна утка не пострадает и не будет выселена из своего дома.

Если у вас есть желание, вы можете помочь инициативной группе в благоустройстве родника и пруда. Обращаться за информацией нужно в группу.

Жители Древлянки-8 заботятся о благополучии города и природы. Подробности на сайте.

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