Бледанс шокировала новым имиджем

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Фотография актрисы в Instagram вызвала у поклонников самые разные эмоции – от резкого неприятия до обожания.
Эвелине Бледанс захотелось перемен. Таким хэштегом и снабдила телеведущая свой снимок, на котором предстала перед подписчиками в совершенно новом образе, пишет издание "Дни.ру".
Актриса одета в стиле бурлеск, прическа – короткое каре иссиня-черного цвета. Эвелина Бледанс привычно поинтересовалась мнением фанатов по поводу смены имиджа.
"А если так?", – подписала фотографию телезвезда.
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