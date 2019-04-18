Бледанс шокировала новым имиджем

Фотография актрисы в Instagram вызвала у поклонников самые разные эмоции – от резкого неприятия до обожания.

Эвелине Бледанс захотелось перемен. Таким хэштегом и снабдила телеведущая свой снимок, на котором предстала перед подписчиками в совершенно новом образе, пишет издание "Дни.ру".

Актриса одета в стиле бурлеск, прическа – короткое каре иссиня-черного цвета. Эвелина Бледанс привычно поинтересовалась мнением фанатов по поводу смены имиджа.

"А если так?", – подписала фотографию телезвезда.