Блогер из Петрозаводска арестован после призыва к акции в поддержку борцов с «Невским пассажем»

Петрозаводский блогер Алексей Трунов арестован за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления: он призывал поддержать ветеранов, ведущих борьбу с незаконной пристройкой «Невский пассаж».

Алексей Трунов был задержан в Петрозаводске восьмого мая и затем арестован на сутки по решению суда. Об этом сообщает издание "7х7".

Блогер пояснил, что на него составили протокол за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

В день задержания Алексей Трунов призывал в соцсети выйти на "акцию протеста и поддержки ветеранов". Блогер выразил намерение поддержать борцов с незаконной пристройкой "Невский пассаж", среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны. Они безуспешно пытаются добиться сноса незаконного объекта.

В итоге суд назначил блогеру Алексею Трунову сутки ареста. С учетом ночи, проведенной в спецприемнике МВД, он освободится 9 мая до 17 часов.

Акция борцов с "Невским пассажем" в Петрозаводске состоялась без Трунова.