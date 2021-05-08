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Блогер из Петрозаводска арестован после призыва к акции в поддержку борцов с «Невским пассажем»

Новости. Общество
13:22, 09 Мая 2021
фото: Алексей Трунов / ВК
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Петрозаводский блогер Алексей Трунов арестован за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления: он призывал поддержать ветеранов, ведущих борьбу с незаконной пристройкой «Невский пассаж».

Алексей Трунов был задержан в Петрозаводске восьмого мая и затем арестован на сутки по решению суда. Об этом сообщает издание "7х7".

Блогер пояснил, что на него составили протокол за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 

В день задержания Алексей Трунов призывал в соцсети выйти на "акцию протеста и поддержки ветеранов". Блогер выразил намерение поддержать борцов с незаконной пристройкой "Невский пассаж", среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны. Они безуспешно пытаются добиться сноса незаконного объекта.

В итоге суд назначил блогеру Алексею Трунову сутки ареста. С учетом ночи, проведенной в спецприемнике МВД,  он освободится 9 мая до 17 часов.

Акция борцов с "Невским пассажем" в Петрозаводске состоялась без Трунова.

 

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