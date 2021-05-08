Борцы с "Невским пассажем" провели акцию в День Победы (ФОТО)

В Петрозаводске горожане, требующие сноса незаконной пристройки "Невский пассаж", собрались для проведения акции.

Жильцы дома № 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, а также их сторонники, выступающие за немедленный снос незаконной пристройки, собрались у входа в здание «Невского пассажа».

Участники акции вывесили плакат, текст которого обращен к судебным приставам, которые долгие годы не могут исполнить решение суда о сносе незаконной пристройки.

«Уважаемые господа судебные приставы! Нас интересует, когда вы приступите к исполнению решения Верховного суда РК о демонтаже незаконно установленной пристройки к нашему дому?», — гласит текст плаката.

По информации корреспондента «Столицы на Онего» с места событий, в акции участвуют около 20 человек. Поблизости находится много сотрудников полиции. Задержаний на момент подготовки новости не зафиксировано.

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Объект до сих пор на месте.

Жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста по причине бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.