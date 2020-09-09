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Блогер рассказала, как сделать из вредной еды полезную

Новости. Общество
19:10, 10 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Преобразовать привычный фастфуд или десерт в совершенно здоровое блюдо вряд ли получится. Однако частичное решение проблемы возможно.

Нужно лишь заменить некоторые ингредиенты, рассказала радио Sputnik кулинарный блогер Нурия Дианова.

Если заменить часть ингредиентов – от четверти до половины – то можно получить полезный и вкусный аналог привычного, но не слишком полезного десерта.

"Например, калорийность торта "Наполеон" можно снизить за счет крема. Вместо взбитого масла использовать сметанный крем или творог с желатином. В шарлотке можно половину сахара заменить финиковой пастой или свежим бананом – он даст и сахар, и клетчатку, и калий. К пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза", – посоветовала Нурия Дианова.

В шаурме можно несколько изменить начинку, а домашние бургеры будут более полезными, но не менее вкусными и при полной замене ингредиентов, считает кулинарный блогер.

"Белый хлеб можно заменить на цельнозерновые булочки, внутрь добавить не майонез, а, например, йогуртовый соус, чтобы все равно было сочно. Котлету сделать самому или сделать бургер с куриной грудкой. В шаурму можно добавить больше овощей, лаваш там бездрожжевой, поэтому может подойти людям, которым нужно отказаться от дрожжевого хлеба", – отметила блогер.

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