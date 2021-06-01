Блогер Варламов посоветовал мэру Петрозаводска не трогать зелёную зону ради парковки у ж/д вокзала

Шумиха вокруг предложения главы Петрозаводска Владимира Любарского обустроить автопарковку на площади у железнодорожного вокзала заинтересовала известного блогера Илью Варламова.

На своей странице в Livejournal он решил дать несколько советов градоначальнику. Варламову показалось, что Любарский собирается ради автопарковки уничтожить сквер на площади Гагарина, поэтому главный совет блогера заключается в том, чтобы оставить в покое зеленую зону.

«Начинать наводить порядок надо не с уничтожения сквера, а с жёсткого контроля над парковкой. Сейчас эти машины нарушают работу общественного транспорта. У троллейбусов здесь должен быть приоритет. Перед вокзалом должен быть полноценный ТПУ, а не хаотичная парковка для водителей, не желающих платить штрафы за свои нарушения и срыв расписания муниципального транспорта», — написал Варламов.

Он сослался на опыт европейских городов.

«В европейских городах парковка в центре города всегда платная. Если вокзал новый, то обычно есть ещё подземный паркинг (тоже платный). Если вокзал старый, это вовсе не значит, что площадь перед ним забита машинами. Население Петрозаводска — 280 тысяч. Перед старым вокзалом Гааги (545 тысяч жителей) нет никакой парковки в три ряда — там небольшая пешеходная зона и сразу трамвайная остановка», — отметил блогер.

Он составил целый список, как решить проблему с парковкой в Петрозаводске.

«1. Оставить сквер в покое.

2. Оборудовать к нему полноценный пешеходный переход от главного входа вокзала.

3. Сделать въезд на привокзальную площадь приоритетным для общественного транспорта и такси.

4. Запретить парковку в два и три ряда, немедленно эвакуировать нарушителей.

5. Разрешить бесплатный въезд личных автомобилей не более чем на 15 минут для посадки-высадки пассажиров, как в аэропортах. Их полоса не должна пересекаться с полосой общественного транспорта. За парковку на полосе для троллейбусов нарушителей нужно штрафовать и эвакуировать их машины.

6. Для тех, кому непременно надо парковаться прямо около дверей вокзала, предусмотреть 10 очень дорогих парковочных мест. Город предоставит им такую привилегию, но пусть они будут готовы за неё платить.

7. Вокруг вокзала наверняка есть куча неиспользуемого пространства — зоны отчуждения, установленные РЖД, пустыри и тому подобное. Там можно найти место для бюджетной парковки. А ещё дальше от вокзала, где-нибудь в промзоне у железной дороги, парковку можно сделать вообще бесплатной.



Эти меры позволят разгрузить привокзальную площадь от машин и принесут в бюджет деньги, которые можно будет потратить, например, на новые троллейбусы и улучшение их работы. Уничтожать сквер для этого вовсе не обязательно», — считает Варламов.

При этом он назвал Любарского «градоначальником нового типа», который «не боится показаться „несолидным“ и открыто ведёт диалог с горожанами».

«Но тут важно не скатиться в популизм и не налепить ошибок», — добавил блогер.

Ранее Любарский написал на своей странице Вконтакте, что пока видит единственный вариант решения проблемы с парковкой — «саму площадь переформатировать», но сносить сквер он не предлагал.

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