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Блогеры из Карелии рассказали о старинном селе Нюхча (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:34, 23 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
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Вышла шестая серия тревел-блога "Море помор" о путешествии по карельскому побережью Белого моря.

Очередная серия от авторов из Центра народного творчества республики, записав видео своего путешествия по Поморью, посвящена рассказу о старинном селе Нюхча, Осударевой дороге, а также о работе местных исследователей по созданию музея поморского быта "Хламной сарай".

Напомним, авторы тревел-блога "Море помор" создали 10 серий, в которых они в развлекательной манере рассказывают о современных поморах, о том, чем они живут, об истории и традициях поморов, а также призывают обязательно посетить эти места летом.

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