Как путешественники по карельскому Поморью искали Урганта (ВИДЕО)

В Карелии запустили этнокультурный тревел-блог, который записали во время экспедиции по Поморью из Беломорскв в поселок Нюхча.

Авторы тревел-блога "Море помор" создали 10 серий, в которых рассказывают, как здорово путешествовать по Поморью.

"Нашей задумкой было найти современных поморов, узнать, чем они живут, и постараться в интересном и развлекательном формате рассказать об этом чудесном месте, его истории и традициях", - пояснили авторы проекта, представители некоммерческой организации "В Городе" и Центр народного творчества и культурных инициатив Карелии.

В первой серии зрителей ждет рассказ о Фестивале поморской культуры "Море помор", который прошел в Беломорске. Авторы проекта запечатлели поморский футбол, ремесленные мастер-классы, концерт народных коллективов и рыбники. Так же зрители смогут узнать, был ли в Беломорске Иван Ургант.

Напомним, Карелия в прошлом году вошла в тройку лучших маршрутов для путешествий на автомобиле по России.