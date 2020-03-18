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Как путешественники по карельскому Поморью искали Урганта (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:47, 19 Марта 2020
фото: © кадр из видео
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В Карелии запустили этнокультурный тревел-блог, который записали во время экспедиции по Поморью из Беломорскв в поселок Нюхча.

Авторы тревел-блога "Море помор" создали 10 серий, в которых рассказывают, как здорово путешествовать по Поморью.

"Нашей задумкой было найти современных поморов, узнать, чем они живут, и постараться в интересном и развлекательном формате рассказать об этом чудесном месте, его истории и традициях", - пояснили авторы проекта, представители некоммерческой организации "В Городе" и Центр народного творчества и культурных инициатив Карелии.

В первой серии зрителей ждет рассказ о Фестивале поморской культуры "Море помор", который прошел в Беломорске. Авторы проекта запечатлели поморский футбол, ремесленные мастер-классы, концерт народных коллективов и рыбники.  Так же зрители смогут узнать, был ли в Беломорске Иван Ургант.

Напомним, Карелия в прошлом году вошла в тройку лучших маршрутов для путешествий на автомобиле по России.

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